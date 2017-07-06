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صحفي فرنسي: مصر اشترت أجهزة لمراقبة الإنترنت
مراقبة الإنترنت

صحفي فرنسي: مصر اشترت أجهزة لمراقبة الإنترنت

2017-07-06 05:36:01

قال أوليفر تسكوا، صحفي فرنسي، إن فرنسا باعت أنظمة تجسس لمصر لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في إطار صفقة سرية.

وأضاف تسكوا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على قناة “التليفزيون العربي”، أن مصر اشترت أجهزة التجسس على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف مكافحة الإرهاب.

وأوضح الصحف الفرنسي، أن الأجهزة التي اشترتها مصر من فرنسا تقوم بجمع المعلومات، ومراقبة الاتصالات بين الأفراد، وتتبع البريد الالكتروني وكل شيء يوجد على الانترنت.

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