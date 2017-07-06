واشنطن: نبحث الخطوات القادمة بعد الاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية2017-07-06 04:28:10
قال البيت الأبيض الأربعاء، إنه يبحث خياراته للرد على قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.
وذكرت المحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) أثناء توجه الرئيس دونالد ترامب إلى بولندا “أعتقد أننا كنا واضحين تماما بأننا لن نعلن أبدًا عن أي خطوات قادمة.. نحن نبحث هذه الخطوات”.
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