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الأسهم الأمريكية تغلق متباينة مع صعود التكنولوجيا وهبوط الطاقة
البورصة الامريكية

الأسهم الأمريكية تغلق متباينة مع صعود التكنولوجيا وهبوط الطاقة

2017-07-06 04:24:50
وكالات

دفع هبوط أسعار النفط أسهم قطاع الطاقة في بورصة وول ستريت للتراجع اليوم وهو ما كبح حركة المؤشرين داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز500 لكن المؤشر ناسداك لقي دعمًا من مكاسب لقطاع التكنولوجيا.

وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضًا 1.10 نقطة أو ما يعادل 0.01 % عند 21478.17 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 3.53 نقطة أو 0.15 % ليغلق عند 2432.54 نقطة, وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 40.80 نقطة أو 0.067 % إلى 6150.86 نقطة، بحسب وكالة “واس”.

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