 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 04:22 صباحاً
روابط سريعة
وزير داخلية فرنسا: 100 شخص على قائمة التطرف بحوزتهم ترخيص سلاح
وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب

وزير داخلية فرنسا: 100 شخص على قائمة التطرف بحوزتهم ترخيص سلاح

2017-07-06 03:20:51

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب،  الأربعاء، أن أجهزة الدولة رصدت نحو 100 متطرف محتمل، بحوزتهم ترخيص سلاح.

جاء ذلك خلال مداخلة وزير الداخلية أمام لجنة القوانين بمجلس الشيوخ، في إطار المناقشات حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وقال وزير الداخلية إن امتلاك مهاجم “الشانزليزيه” آدم الجزيري ترخيص سلاح دليل على وجود خلل، مؤكدا أنه على مديري الأمن العمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في ضوء ما ظهر بالنسبة للمواطنين بانه خلل جسيم.

كان كولومب قد كشف، في حوار نشر في صحيفة “لوفيجارو” يوم 21 يونيو، أنه طلب إجراء تقييم جديد للأشخاص المدرجين على لائحة التطرف والذين قد يحملون أسلحة بشكل قانوني لا سيما بعد أن تبين أن الجزيري الذي قُتل مؤخرا في الاعتداء الفاشل بجادة الشانزليزيه كان يمتلك عدة أسلحة بالرغم من ورود اسمه على القائمة المشار إليها.

يشار إلى أن آدم الجزيري المسجل على قائمة التطرف منذ 2015، حاصل منذ 2012 على ترخيص سلاح لممارسته رياضة الرماية، وفق لمصادر مقربة و الملف.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3