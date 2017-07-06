الفلبين تعتقل "موناليزا" تنظيم "جماعة ماوتي" الموالية لداعش2017-07-06 02:59:04
اعتقلت قوات الأمن الفلبينية امرأة يشتبه في أنها ممول رئيسي ومسؤولة الدعم اللوجيستي للمتطرفين الموالين لـ”داعش” الذين يقاتلون منذ أسابيع للسيطرة على بلدة بجنوب البلاد.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء الأربعاء، عن البريجادير جنرال جيلبرت جاباي المتحدث باسم الجيش في بيان قوله، إن قوات الأمن داهمت قرية قريبة من ماراوي، واعتقلت 3 أشخاص وعثرت معهم على ذخيرة ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات.
وأوضح المتحدث العسكري أن أحد المعتقلين امرأة تدعى “موناليزا روماتو” ومعروفة باسم “موناي”، وهي داعم رئيسي لجماعة ماوتي القبلية المسلحة.
وقال جاباي في البيان: إن المداهمة، ومصادرة الأسلحة، والاعتقالات ستحول كذلك دون شن المتشددين لهجمات جديدة.
وسيطر مسلحون متشددون من فصيل معروف باسم “جماعة ماوتي” على بلدة ماراوي في 23 مايو الماضي.
وتسببت معارك ماراوي في مقتل أكثر من 400 شخص، ونزوح مئات الآلاف، وتدمير 20% من وسط البلدة.
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الفلبين تعتقل "موناليزا" تنظيم "جماعة ماوتي" الموالية لداعش
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