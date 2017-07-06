الأهلي يبدأ تسليم تذاكر مباراة القطن الكاميروني الأفريقية2017-07-06 02:19:34
أكد وليد مهدي مدير إدارة المباريات بالنادي الأهلي، أن الجماهير التي ستحضر لقاء الأهلي مع فريق القطن الكاميروني مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الأخيرة بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لابد وأن تتواجد على بوابات ستاد برج العرب بالتذكرة الإلكترونية والتذكرة التي تسلمتها من منفذ «فوري».
وأوضح “مهدي” في تصريح لموقع النادي، أن كل فرد قام بحجز التذكرة إلكترونيًا لابد من أن يطبع التذكرة ويرفقها مع التذكرة التي تسلمها من منفذ «فوري» بعد سداد قيمتها حتى يقدمها للجهات المختصة على بوابات الملعب.
ويستعد الأهلي لمواجهه فريق القطن الكاميروني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالأسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
و أكد، مدير إدارة المباريات بالنادي الأهلي إن تذاكر مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني بدأ تسليمها للجماهير بداية من مساء الأربعاء بمنافذ شركة «فوري».
وأضاف مهدي، أن الجماهير التي قامت بحجز التذاكر يوم 27 يونيو الماضي ستتمكن من تسلم التذاكر يومي الأربعاء والخميس من جميع منافذ «فوري» بمختلف محافظات الجمهورية، فيما ستتسلم الجماهير التي قامت بحجز التذاكر يوم 4 يوليو تذاكر المباراة من منافذ «فوري» أيضًا.
وأوضح مدير إدارة المباريات بالأهلي، أن جميع تذاكر اللقاء والمقدرة بـ20 ألف تذكرة تم طرحها جميعًا بالموقع الإليكتروني الخاص بحجز التذاكر، لافتًا إلى أنه يوجه الشكر لشركات كليم وفوري وفالكون القائمين على عملية بيع التذاكر منذ البداية.
كما أشاد مهدي بالإقبال الكبير من جماهير الأهلي على حجز تذاكر لقاء القطن، مؤكدًا أن عملية بيع التذاكر إليكترونيًا تعكس مدى رقي وتحضر جماهير الأهلي.
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