مجلس النواب الليبي يهنئ الشعب بتحرير مدينة بنغازي2017-07-06 02:02:11
قدم مجلس النواب الليبي التهنئة للشعب والقيـادة العامة للقـــوات المسلحــة ورئاسة الاركـــان العامة وضباط وجنود القوات المسلحة والقوة المساندة لهم بمناسبة إعلان تحرير بنغازي وطالب المجتمع الدولي برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي.
وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، مساء الأربعاء، تحرير مدينة بنغازي «بكاملها من كل الجماعات الإرهابية»، مثنيًا على مجهودات «كل جنود القوات المسلحة والقوة المساندة».
كما قدم المجلس تحياته وتقديره لسكان مدينة بنغازي على صبرهم وجلدتهم طيلة حرب تحرير المدينة رغم الظروف الصعبة التي قاصـــوها من نزوحٍ وانعدام الخدمـات ودعمهم وثقتــهم ومسانتدهم لقواتهم المسلحة.
وتوجه المجلس بتهنئة خاصة وتحية إجلال وتقدير إلى أمهات وزوجات وأُسر شهدائنا الابرار الذين أهـــدو الوطن هذا التحرير بارواحــهم الطاهـــرة التي قدموها فداءً للوطن وخلاصه من الإرهاب والتطرف.
وفي السياق ذاته، قدم تحالف القوى الوطنية التهاني إلى أبناء الشعب الليبي والقوات المسلحة قيادةً وضباطاً وجنوداً بـ«مناسبة تطهير مدينة بنغازي العصية من قوى الإرهاب والتطرف».
وناشد التحالف في بيانا أصدره ليل الأربعاء «جميع الشركاء من القوى السياسية و الشخصيات الوطنية والاجتماعية الالتزام بمسؤولياتهم الأخلاقية تجاه الوطن، وذلك بالاستعداد لمزيد من الانفتاح والإقبال على حوار وطني شامل يقرب الجميع من كلمة سواء ومن تحقيق المصالحة الوطنية».
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