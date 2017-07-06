 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 02:48 صباحاً
روابط سريعة
خبير اقتصادي: لن تكون هناك موجة غلاء أخرى في 2018
الدكتور وائل النحاس

خبير اقتصادي: لن تكون هناك موجة غلاء أخرى في 2018

2017-07-06 01:31:11

أكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن القرارت الصعبة التي اتخذتها الحكومة بشأن رقع أسعار البنزين والكهرباء تدخل ضمن الجدول الذي رسمه صندوق النقد الدولي.

وأضاف النحاس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على “التليفزيون العربي”، أن الموجة الأخيرة لزيادة الأسعار ستكون الأخيرة خلال الفترة القادمة، متابعا: “مفيش ارتفاع في الأسعار الفترة اللي جاية”.

وقال الخبير الاقتصادي، إن المواطن سيعيش الفترة المقبلة وسيرى ثبات كبير في الأسعار، منوها أن الوضع سيظل كما هو الفترة المقبلة ولن تكون هناك ارتفاعات جديدة خلال عام 2018.

وشدد النحاس، على أن التنمية والاستثمار هما السبيل الوحيد لمصر للخروج من الأزمة التي تعيشها في تلك المرحلة، مطالبا بضرورة تهيئة الأوضاع للمستثمر، حتى تكون مصر جاذبة للاستثمار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3