خبير اقتصادي: لن تكون هناك موجة غلاء أخرى في 20182017-07-06 01:31:11
أكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن القرارت الصعبة التي اتخذتها الحكومة بشأن رقع أسعار البنزين والكهرباء تدخل ضمن الجدول الذي رسمه صندوق النقد الدولي.
وأضاف النحاس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على “التليفزيون العربي”، أن الموجة الأخيرة لزيادة الأسعار ستكون الأخيرة خلال الفترة القادمة، متابعا: “مفيش ارتفاع في الأسعار الفترة اللي جاية”.
وقال الخبير الاقتصادي، إن المواطن سيعيش الفترة المقبلة وسيرى ثبات كبير في الأسعار، منوها أن الوضع سيظل كما هو الفترة المقبلة ولن تكون هناك ارتفاعات جديدة خلال عام 2018.
وشدد النحاس، على أن التنمية والاستثمار هما السبيل الوحيد لمصر للخروج من الأزمة التي تعيشها في تلك المرحلة، مطالبا بضرورة تهيئة الأوضاع للمستثمر، حتى تكون مصر جاذبة للاستثمار.
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