أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن منافذ بيع تذاكر المباراة التي ستجمع فريق كرة القدم الأول بالنادي مع أهلي طرابلس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقررة/الأحد/ المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال منصور - في تصريح لموقع النادي /الأربعاء/ - إن منفذيين لبيع التذاكر‫؛‬ الأول في سموحه بالإسكندرية سيبدأ البيع من الساعة 9 صباحا من الخميس وحتى الأحد، والثاني داخل نادي الزمالك، إضافة إلى 6 منافذ لأعضاء النادي في ملعب التنس الأرضي، مشيراً إلى أنه سيتم بيع تذكرة واحده لكل فرد وأن سعر التذكرة موحد 50 جنيها.

وتمني منصور امتلاء ملعب برج العرب بجماهير الزمالك، وأن يستمر التشجيع لآخر ثانية حتى يكلل الزمالك بالمكسب، مبيناً أن النا سيوفر أتوبيسات للأعضاء والفرق الرياضية لنقلهم لملعب برج العرب.

وأكد رئيس النادي أن جلسة ستجمعه بالمدير الفني للفريق البرتغالي أوجستو ايناسيو، عقب وصول الفريق لبرج العرب للانتظام في معسكر هناك؛ حيث سيناقشان بعض النقاط بحضور مجلس الإدارة.

يذكر أن حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت الإسكندرية مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهتي الاتحاد السكندري مساء /الخميس/ بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وأهلي طرابلس الليبي/الأحد/ المقبل في ختام مباريات دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان البرتغالي إيناسيو أعلن عن قائمة تضم 26 لاعب قبل التوجه إلى الإسكندرية لدخول المعسكر المغلق استعدادا لمواجهتي الاتحاد السكندري وأهلي طرابلس، وضمت القائمة/ حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح.

خط الدفاع: حسني فتحي وأسامة إبراهيم ومحمد أحمد كاماتشو وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي ومحمد ناصف وأحمد أبو الفتوح وعلي فتحي.

خط الوسط: طارق حامد وأحمد توفيق وإبراهيم صلاح وصلاح ريكو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد العاطي دونجا وأيمن حفني ومعروف يوسف ومحمد مسعد ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: باسم مرسي وستانلي أوهاتشي وحسام باولو وإيمانويل مايوكا.