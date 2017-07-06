مقتل 12 جنديا ليبيا وإصابة 44 جراء الاشتباكات ببنغازي2017-07-06 01:08:13
أكدت مصادر عسكرية وطبية ليبية، إن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، استقبل 12 قتيلاً و44 جريحًا من قوات الجيش الليبي خلال الـ 48 ساعة الماضية جراء المواجهات مع «التنظيمات الإرهابية» في منطقتي الصابري ووسط البلاد في مدينة بنغازي.
وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط»، إن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم، أمس جثامين 9 قتلى من الجيش الليبي و13 جريحًا إصاباتهم بين «المتوسطة» و«الحرجة»، بينهم جريحان توفيا بعد وصولهما إلى المستشفى بساعات في غرفة العناية الفائقة بسبب حالتهما الحرجة.
وأوضحت ذات المصادر أن المستشفى تسلم، الأربعاء، جثامين 3 قتلى و31 جريحًا إصاباتهم بين «المتوسطة» و«الحرجة» أيضًا، مشيرين إلى أن غالبية الوفيات والجرحى قضوا جراء الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والقناصة.
وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر قد أعلن في وقت سابق من اليوم تحرير مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية.
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