قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية لمدينة الموصل العراقية بعد انتهاء عملية تحريرها من مسلحي تنظيم “داعش” بأكثر من مليار دولار.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ليز جراند - وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء /الأربعاء/ - : “بحسب التقدير الحالي، فستكلف إعادة إعمار شبكات المياه والمجاري والكهرباء وإعادة افتتاح المدارس والمستشفيات في الموصل، مبلغا يتجاوز التقديرات الأولية بأكثر من ضعفين”.

وأكدت المسئولة الأممية أن حجم الدمار في الجانب الأيمن من الموصل، الذي شهد أشرس المعارك ضد “داعش”، لا يقارن بالدمار في أية منطقة أخرى بالعراق.

وسبق أن أعلنت الشرطة الفدرالية العراقية أن قواتها تحاصر آخر من تبقى من مسلحي “داعش” في البلدة القديمة للموصل في منطقة لا تزيد مساحتها على 500 متر مربع.

وبعد مرور 8 أشهر على إطلاق معركة “قادمون يا نينوى” لاستعادة الموصل من “داعش”، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 29 يونيو الماضي، نهاية ” داعش” في العراق.