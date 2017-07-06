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"ترامب" يصل بولندا في مستهل جولة أوروبية
دونالد ترامب

"ترامب" يصل بولندا في مستهل جولة أوروبية

2017-07-06 00:40:40

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء /الأربعاء/ إلى العاصمة البولندية وارسو في مستهل جولة أوروبية تستمر أربعة أيام يشارك خلالها في قمة مجموعة الـ20 في هامبورج الألمانية.

وسيلقي ترامب - وفقا لراديو “سوا” الأمريكي - خطابا غدا/الخميس/ من ساحة كراسينسكي في بولندا، كما يعقد اجتماعات مع رئيسي بولندا وكرواتيا، ومن المتوقع أن يناقش مسألة الطاقة مع عدد من القادة الأوروبيين.

ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الأمريكي في جولته نظيره الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج على خلفية تصعيد التوتر مع كوريا الشمالية.

وكان في استقبال ترامب والوفد المرافق له، السفير الأمريكي لدى بولندا بول جونز وزوجته، بالإضافة إلى وزير الخارجية البولندي فيتولد وازكزيكوفسكي ووزير الدولة كريسيسكوف سزرسكي.

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