محافظ البحر الأحمر يلتقي وفدا من التنمية الصناعية لبحث إقامة مشروعات صغيرة للشباب2017-07-06 00:33:17
عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اجتماعا /الأربعاء/ مع لجنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء صلاح الجمل مدير عام الاستثمار بالمحافظة، لبحث إقامة مشروعات صغيرة في عدد من مدن المحافظة.
وأشارت محافظة البحر الأحمر، في بيان الأربعاء، إلى أن لجنة التنمية الصناعية عاينت قطع الأراضي بمدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير بواقع 25 فدان لكل مدينة؛ والتي تم تخصيصها بقرار المحافظ لإقامة مشروعات صغيرة للشباب بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد المحافظ دعمه المستمر لشباب المحافظة بهدف القضاء على مشكلة البطالة، وتشجيع الابتكارات الناجحة، موضحاً أن هيئة التنمية الصناعية قامت بتوفير الاحتياجات والأدوات التدريبية لمشروعات الشباب، وإقامة المعارض للمنتجات التي تخدم السياحة والتركيز على المشروعات الصناعية التي تلبي احتياجات القرى السياحية والسائحين.
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