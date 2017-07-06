قال حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإنه امتثل للعقوبة المالية التي أقرها عليه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، بعد مباراة الفريق أمام المصري أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف غالي - في تصريح للموقع الرسمي للنادي الأهلي /الأربعاء/ - أنه حتى لو تم استبعاده من مباراة القطن الكاميروني، من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، فإنه متقبل تلك العقوبة أيضا، وسيكون أول المساندين للاعبين في مباراة القطن من المدرجات.

وأضاف غالي، أنه لا صحة لتلك الأخبار التي تم تداولها عن أي إساءة منه لحسام البدري في مباراة المصري، مشددا على أنه يحترم المدير الفني، وكل ما في الأمر أنه مجرد “نرفزة” في مناقشة على إحدى الكرات في نهاية الشوط الأول لمباراة المصري.

وشدد غالي، على أنه يقدر الفترة الحالية للفريق خلال المنافسة الإفريقية وأنه سيساند الأهلي في لقاء القطن من المدرجات، إذا لم تشمله اختيارات الجهاز الفني، امتثالا للعقوبة التي تم توقيعها عليه.