أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن توصله لاتفاق مع مهاجمه المخضرم فرناندو توريس بشأن تمديد التعاقد بينهما حتى يونيو عام 2018 ليسجل اللاعب بذلك موسمه الـ11 مع النادي المدريدي.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية مساء /الأربعاء/ أن اللاعب الملقب بـ “النينيو” سيشارك الموسم المقبل مع “الروخيبلانكوس” على الملعب الجديد “واندا ميتروبوليتانو”، حيث سيكون الظهور الأول لرجال الأرجنتيني دييجو سيميوني عليه خلال شهر سبتمبر المقبل.