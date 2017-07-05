وزيرة التضامن تقرر مساعدات عاجلة لأسرة التوأم الملتصق بالغربية2017-07-05 23:31:19
وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وكيل مديرية التضامن في محافظة الغربية بالتحرك على الفور لبحث الحالة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن الطفلتين سلمى وسما وليد السيد كمال، اللتين تعانيان من التصاق منذ الولادة ومساعدة الأسرة للتخفيف عنها.
وأعربت والي عن شكرها لكافة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الحالات التي تحتاج مساعدات واعتبرتها شريكا في عمل الوزارة وخدماتها التي تستهدف الوصول إلى الأسر الأكثر فقرا والتي تحتاج الدعم والمساندة.
وذكرت الوزارة - في بيان مساء اليوم/الأربعاء/ - إن فريقا توجه لإجراء البحث الاجتماعي إلى مقر إقامة الأسرة في ناحية تفاهات العزب بمركز زفتي بالغربية، وتم اتخاذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية لمساعدتها، منها تطبيق برنامج تكافل للأسرة، كما تم تحويل الأبن محمد إلى القومسيون الطبي تمهيدا لتطبيق برنامج كرامة عليه بحيث يتقاضى مبلغا شهريا “معاش كرامة” 450 جنيها، وكذلك تم مساعدة الأسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة للوزارة حيث تم صرف مبلغ 300 جنيه وسيكون منتظما شهريا لمدة عام اعتبارا من 4/7/2017، بالإضافة إلى صرف مواد غذائية لحين الانتهاء من إجراءات ربط برنامج تكافل وكرامة للأسرة وابنها محمد.
وأوضح البيان أنه تم إجراء بحث اجتماعي موجه لجمعية الشيخ عبد السلام أبو الفضل بالمحلة الكبرى وذلك لتدبير احتياجات الأسرة العينية من (ألبان، حفاضات، ملابس)، وتساهم الجمعية حاليا بمبلغ 300 جنيه شهريا كألبان للأطفال وحفاضات.
يذكر أن الطفلتين الملتصقين تتقاضيان مساعدة شهرية ضمانية لكل منهما بمبلغ شهري وقدره 323 جنيه اعتبارا من أول ديسمبر 2016.
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