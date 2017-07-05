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كريم عبدالعزيز ينعي المذيع "عمرو سمير"
كريم عبد العزيز

كريم عبدالعزيز ينعي المذيع "عمرو سمير"

2017-07-05 23:24:30

نعى الفنان كريم عبد العزيز الفنان الشاب والمذيع الراحل عمرو سمير وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بو” .

وقال “كريم” :”إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه، الفنان عمرو سمير. نسألكم الدعاء”.

الفنان عمرو سمير، توفي اليوم عن عمر ناهز 33 عاما، إثر سكتة قلبية.

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