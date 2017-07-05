اقتحمت الإعلامية منى عراقي ستوديو برنامج “اللمة الحلوة” المُذاع على فضائية “المحور” خلال البث المباشر على الهواء مباشرةً، الأربعاء.

وكان موضوع الحلقة يدور حول الرجل الشكاك وكيفية التعامل، وفوجئت الإعلامية مها عثمان وهبة الجارحى بدخول الإعلامية منى عراقى الإستوديو ومشاركتها معهم ومع الضيفة.

كما قدمت الإعلامية منى عراقى مجموعة من النصائح للرجل، وقالت رأيها عن الرجل الشكاك بطريقة موجهة للرجل المصري.