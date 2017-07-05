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شاهد.. آخر رسالة من المذيع عمرو سمير لوالدته قبل وفاته
عمرو سمير ووالدته

شاهد.. آخر رسالة من المذيع عمرو سمير لوالدته قبل وفاته

2017-07-05 23:20:52

فوجئ جمهور الإعلامى عمرو سمير بخبر وفاته منذ ساعات قليلة بعد تعرضه إلى أزمة قلبية حادة فى إسبانيا.

وكانت آخر رسالة له وجهها إلى والدته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” : “بفرح جدًا لما حد يقولى إنى متربى و عندى أخلاق، لأنك إنتى يا حبيبتى السبب فى ده. حبك و حنانك و تفهمك و عقلك و قلبك اللى قد الدنيا هما السبب فى ده. يا رب أكون إديتك و لو جزء صغير من اللى إديتهولى يا كل الدنيا. بحبك حب عمرى ما هعرف أوصفه. كل سنة و أمهاتكم بخير و بصحة و ربنا يخليهم ليكوا لو هما معاكوا و يرحمهم و يجعلهم فى مكان أجمل لو هما معاه و إفتكروا دايمًا إن أجمل هدية لأى أم هى إنها تشوف ولادها قلبهم كبير و أخلاقهم طيبة”.

يذكر أن جثمان المذيع الراحل عمرو سمير سيصل صباح غد إلى القاهرة.

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