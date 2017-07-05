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سامح شكري: لن ننسى دماء أبنائنا التي سالت بسبب إرهاب قطر
وزير الخارجية سامح شكري‎

سامح شكري: لن ننسى دماء أبنائنا التي سالت بسبب إرهاب قطر

2017-07-05 23:28:20
كتب - متابعات

نفى سامح شكري، وزير الخارجية، ما تردد حول أن مصر قللت مطالبها إلى 6، للتصالح مع قطر عقب مكالمة هاتفية دارت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: “دي أحلام لهم يعيشون بها في فضاء أخر”.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “ON E”، اليوم الأربعاء، إن مصر لن تنسي دماء ابنائها التي سالت بسبب الإرهاب وكذلك الكنائس التي تم تدميرها، فضلا عن الخراب الذي طال سوريا وليبيا

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