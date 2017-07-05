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بالفيديو.. "بحبه كتير" لنوال الزغبي تتخطى ربع مليون مشاهدة في يومين
نوال الزغبي

بالفيديو.. "بحبه كتير" لنوال الزغبي تتخطى ربع مليون مشاهدة في يومين

2017-07-05 23:13:29

تخطى كليب اغنية ” بحبه كتير” للفنانة نوال الزغبي ربع مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع ” يوتيوب ” بعد مرور يومين على طرحها.

قام بإخراج الكليب الفنان اللبناني جاد شويري في اول تعاون فني بينه و بين نوال الزغبي.



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