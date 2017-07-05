أكدت حركة حماس احترامها وحرصها على الأمن القومي المصري وتقديرها للدور التاريخي لجمهورية مصر العربية تجاه القضية الفلسطينية.

وثمن وفد حركة “حماس” إلى القاهرة - في بيان للحركة - دور مصر التاريخي ..وقالت الحركة في بيانها ان هذا الدور يعبر عن الأصالة العروبية والمروءة التي أبت إلا أن تقوم بواجبها تجاه شعبنا الفلسطيني المحاصر المكلوم في قطاع غزة.

وأضاف البيان: لقد جرت جملة من المباحثات أسفرت عن بعض النتائج التي سيكون لها أثرها في تخفيف أعباء قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاءات مع الجانب المصري مناقشة موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية، حيث أبدى وفد الحركة انفتاحه التام لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني، كما تم التأكيد على أن حماس لم تمانع من قيام حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في القطاع، إلا أن الواقع العملي قد فرض تشكيل اللجنة الإدارية لمتابعة الشؤون المعيشية لمواطني القطاع.

وطالب وفد الحركة من الجانب المصري باعتباره راعي عملية المصالحة الفلسطينية الإشراف على تنفيذ اتفاق القاهرة بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وفي هذا الصدد دعت حماس الرئيس أبو مازن إلى إلغاء القرارات كافة التي اتخذها مؤخرا بحق مواطني قطاع غزة،