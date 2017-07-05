أعلنت وكالة سلامة النقل الأمريكية اليوم /الأربعاء/ رفع الحظر المفروض على حيازة أجهزة اللاب توب مع المسافرين القادمين من الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتحدث باسم وكالة سلامة النقل الأمريكية دافيد لابان، أوضح أنه أجرى اتصالات بشركة طيران “الاتحاد” الإماراتية لتهنئتها على الإجراءات الأمنية السريعة التي قامت باتخاذها، والتي أدت إلى السماح لركابها بحمل أجهزة “اللاب توب” وغيرها من الأجهزة الإلكترونية داخل صالة الركاب بالطائرات القادمة للولايات المتحدة.

وكان وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي، أكد مؤخرا أن هناك حاجة لتعزيز إجراءات الأمن الجوية في ضوء استمرار استهداف العناصر الإرهابية للرحلات الجوية التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يجهض هذه الخطط الإرهابية.