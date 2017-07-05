نعت الإعلامية سلمى صباحي زميلها الإعلامي والممثل عمرو سمير، والذي شاركها برنامج “شبابيك” في بداية حياتها الإعلامية.

ونشرت سلمى صورة تجمعها بعمرو اثناء تقديمهما برنامج “شبابيك”، وكتبت قائلة: “عمرو .. يابو ضحكه جنان مابتفارقش وشك .. يابو قلب طفل بكل براءته وطيبته و عناده وغضبه وسذاجته وصراحته .. دايما كنت باعتبرك اخويا الصغير وعشان كده انا وانت كنا قريبين وماكناش بنتخانق.. كنت بتشترك معايا في حب فيروز وكنت بتحب صوتي ولما كان يبقى عندي حفله تختار معايا هاغني ايه لفيروز وتطلع في البرنامج تقول سلمى عندها حفله يوم الجمعه وكلنا هانكون هناك وهانستناكو .. كانوا البنات بييجوا عشان يشوفوك يا عمرو كنت جاري وكتير كنت بتوصلني بعد البرنامج و انت اللي علمتني اقول اذكار المساء واحنا مروحين في الطريق كنت تقول وانا اقول وراك كنت بتحب الحياه اوي يا عمرو معقول تمشي كده!

يا عمرو الناس كلها بتحبك وبتدعيلك وحزينه اوي عليك .. ربنا يرحمك رحمه واسعه على أد قلبك الطفل وتكون في الجنه يارب”.

واضافت سلمى: “شبابيك من غيرك قلّ كتير ، والدنيا من غيرك بهجتها هاتقل يا عمرو .. مع السلامه ياخويا

اختك سلمى”.

يُذكر أن عمرو توفي صباح اليوم بأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ33 عامًا، أثناء تواجده في إسبانيا، ولم يتحدد موعد العزاء حتى الآن.