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القرموطي يصل لقناة النهار بـ "الدراجة"
جابر القرموطي

القرموطي يصل لقناة النهار بـ "الدراجة"

2017-07-05 23:17:17
كتب - متابعات

عرض الإعلامي جابر القرموطي، خلال حلقة مساء اليوم، الأربعاء، تقريرا مصورا عن الوسيلة التي اتخذها حتى يصل اليوم لتقديم حلقة اليوم من برنامجه “آخر النهار”، وهو يقود الدراجة “العجلة”، من سكنه في المهندسين وصولا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.

نصح “القرموطي” في برنامجه، المذاع على شاشة “النهار”، جميع العاملين بضرورة اتخاذ الـ”عجلة” كوسيلة مواصلات سهلة وموفرة إلى حد ما، وذلك كرد على القرار الأخير برفع الدعم عن المحروقات، وغضب الكثير من المواطنين من ارتفاع أسعار المواصلات نتيجة لهذا القرار.

وفي نفس السياق، قال مقدم البرنامج إن أثناء مروره على محور 26 يوليو وجد مستندات وأوراق تخص مصلحة الضرائب على أسفلت محور 26 يوليو، مشيرا إلى أن وجد أكثر من مستند على مسافات متباعدة على الطريق ذاته، معلقا “بطن الدولة بقى على محور 26 يوليو”.

أكد أن بوجود هذه الاوراق والمستندات المهمة الملقاه على الطريق ماهى إلا “جريمة” عقوبتها تساوي تماما عقوبة إفشاء أسرار عسكرية عن الدولة، قائلا: “دا فيها بلاوي”.

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