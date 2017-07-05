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واشنطن: مستعدون للتدخل عسكريا ضد كوريا الشمالية
توترات شبه الجزيرة الكورية- كوريا الشمالية

واشنطن: مستعدون للتدخل عسكريا ضد كوريا الشمالية

2017-07-05 22:56:19

أكدت نيكي هيلي سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة استعداد بلادها استخدام كامل قدراتها لردع كوريا الشمالية بما في ذلك القوة العسكرية إذا اضطرت لذلك.

وقالت، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن أفعال كوريا الشمالية “تغلق المجال سريعا أمام إمكانية الحل الدبلوماسي” وإن الولايات المتحدة جاهزة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها.

وأضافت حسب وكالة رويترز الإخبارية: “تتمثل إحدى قدراتنا في قواتنا العسكرية الهائلة، سنستخدمها إذا اضطررنا لذلك لكننا نفضل ألا يتحتم علينا المضي في ذلك الاتجاه”.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في الأمم المتحدة “في الأيام القادمة، محذرة من أن واشنطن على استعداد لقطع التجارة مع الدول التي تتعامل تجاريا مع كوريا الشمالية في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

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