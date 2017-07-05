 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 11:41 مساءً
روابط سريعة
جثمان عمرو سمير يصل مطار القاهرة صباح غد
عمرو سمير

جثمان عمرو سمير يصل مطار القاهرة صباح غد

2017-07-05 22:59:21

يصل جثمان المذيع عمرو سمير صباح غدٍ قادمًا من إسبانيا إلى مطار القاهرة الدولي، على أن يتم دفنه بمدافن الأسرة.

يُذكر أن عمرو توفي صباح اليوم بأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ33 عامًا، أثناء تواجده في إسبانيا، ولم يتحدد موعد العزاء حتى الآن.

وكان “سمير” قد بدأ حياته كممثل وهو في العاشرة من عمره، حيث شارك في فيلم “القتل اللذيذ” أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج، وشارك في تقديم برنامج “شبابيك” مع المذيعة سلمى صباحي، وقدم عمرو فيلم “عودة الندلة” مع النجمة عبلة كامل والفنان عزت أبو عوف وغادة عادل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3