يصل جثمان المذيع عمرو سمير صباح غدٍ قادمًا من إسبانيا إلى مطار القاهرة الدولي، على أن يتم دفنه بمدافن الأسرة.

يُذكر أن عمرو توفي صباح اليوم بأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ33 عامًا، أثناء تواجده في إسبانيا، ولم يتحدد موعد العزاء حتى الآن.

وكان “سمير” قد بدأ حياته كممثل وهو في العاشرة من عمره، حيث شارك في فيلم “القتل اللذيذ” أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج، وشارك في تقديم برنامج “شبابيك” مع المذيعة سلمى صباحي، وقدم عمرو فيلم “عودة الندلة” مع النجمة عبلة كامل والفنان عزت أبو عوف وغادة عادل.