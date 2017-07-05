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ترامب يصل إلى بولندا لحضور قمة مبادرة البحار الثلاثة
ترامب و كاثي غريفين

ترامب يصل إلى بولندا لحضور قمة مبادرة البحار الثلاثة

2017-07-05 22:51:58

وصل منذ قليل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الى العاصمة البولندية وارسو فى اطار الزيارات الخارجية التى يقوم بها الرئيس الأمريكى مع عدد من الدول شركاء وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا أكد فيه إن الزيارة ستؤكد «أولوية تعزيز الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي»، وإن ترامب سيحضر قمة «مبادرة البحار الثلاثة» لإبراز علاقات الولايات المتحدة الأمريكية القوية بوسط أوروبا.

ومن المقرر أن يجتمع قادة من دول في وسط أوروبا وشرقها وجنوبها في مدينة فروتسواف شرق بولندا في قمة «مبادرة البحار الثلاثة» التي ستعقد غدا الخميس وعلى مدار يومين.

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