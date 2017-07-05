قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن رد الجانب القطري على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب كان مطولا، وبه الكثير من اللغط، مشيرا إلى أن الرد القطري كان سلبيا ومفرغ من مضمونه.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أن الرد لم يتضمن سوى تبريرات دون إبداء أي تجاوب إيجابي، مشيرا إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لن تتراجع عن موقفها.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر عانت الكثير ولا يمكن أن ننسى الدماء التي سالت على أراضينها إلى جانب معاناة الشعوب العربية مثل سوريا وليبيا، مشيرا إلى أنه تم مناقشة تطبيق إجراءات اقتصادية وسياسية جديدة على قطر.