أصيبت الفنانة الإماراتية أحلام بـ”حساسية” في أنفها، الأمر الذي اضطرها للجوء لاستشاري الأنف والأذن والحنجرة د.خالد الصبيح.

احلام شاركت الفانز بمقطع فيديو جديد ظهرت فيه داخل عيادة الطبيب، طمأنت فيه الفانز على صحتها واخبرتهم بإصابتها، وكشفت عن تفكيرها في إجراء عملية تجميل جديدة بأنفها، ليداعبها الطبيب بأنها لا تحتاج لعملية تجميل قائلاً: “أنفك مش بطالة”.

يُذكر أن أحلام من المطربات اللاتي أحدثن تغيير جذري في شكلهن بعد اللجوء للتجميل، والدليل على ذلك، صورها في بداية مسيرتها الفنية وما تبدو عليه حالياً.

أحلام وزوجها مبارك الهاجري

من ناحية أخرى، تستعد أحلام لإحياء حفلة غنائية كبيرة يوم 6 أغسطس المقبل على مسرح بلاديوم العريق بمدينة لندن.