 Moheet on google
الأربعاء 5 يوليو 2017 11:41 مساءً
روابط سريعة
أحلام تفكر في إجراء عملية تجميل جديدة!.. شاهد
احلام

أحلام تفكر في إجراء عملية تجميل جديدة!.. شاهد

2017-07-05 22:47:57

أصيبت الفنانة الإماراتية أحلام بـ”حساسية” في أنفها، الأمر الذي اضطرها للجوء لاستشاري الأنف والأذن والحنجرة د.خالد الصبيح.

احلام شاركت الفانز بمقطع فيديو جديد ظهرت فيه داخل عيادة الطبيب، طمأنت فيه الفانز على صحتها واخبرتهم بإصابتها، وكشفت عن تفكيرها في إجراء عملية تجميل جديدة بأنفها، ليداعبها الطبيب بأنها لا تحتاج لعملية تجميل قائلاً: “أنفك مش بطالة”.

يُذكر أن أحلام من المطربات اللاتي أحدثن تغيير جذري في شكلهن بعد اللجوء للتجميل، والدليل على ذلك، صورها في بداية مسيرتها الفنية وما تبدو عليه حالياً.

أحلام وزوجها مبارك الهاجري

من ناحية أخرى، تستعد أحلام لإحياء حفلة غنائية كبيرة يوم 6 أغسطس المقبل على مسرح بلاديوم العريق بمدينة لندن.

احلام وزوجها

احلام

احلام

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3