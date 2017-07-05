يأتي جثمان المذيع عمرو سمير صباح غدٍ قادمًا من إسبانيا إلى مطار القاهرة الدولي، علي أن يتم دفنه بمدافن الأسرة.

وتوفي عمرو صباح اليوم بأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ33 عامًا، أثناء تواجده في إسبانيا، ولم يتحدد موعد العزاء حتى الآن.