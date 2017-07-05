قال مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق اللواء، محمد الغباري، إن قطر الممول الرئيسي في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير منذ نحو عشرين عامًا، مشيرًا إلى أن الإرهاب يقف ورائه تمويل، وإمكانيات لوجيستية، وقيادة تدير العمليات الإرهابية، مشددًا على أن قطر وتركيا رعاة الإرهاب في المنطقة.

وأضاف الغباري خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن قطر ليس لها كيان وتريد إثبات وجودها بأي طريقة، بينما تعد تركيا مخلب حلف الناتو في المنطقة القريب من مسرح العمليات.

وأكد الغباري، أن القوات التركية في قطر ستكون مهمتها الرئيسية هي تأمين القصر الأمير القطري، موضحًا أن المناورات العسكرية بين مصر والدول العربية يتم وضعها لسنوات طويلة، مستبعدًا فكرة اللجوء للحل العسكري فى الأزمة العربية- القطرية.