قامت النيابة بإخلاء سبيل سيدة قامت بتحطيم سيارة الفنان إيهاب توفيق واعتدت عليه، وقام الفنان بتحرير محضر ضدها.

القصة بدأت عندما فوجئ الفنان إيهاب توفيق بسيدة تعتدي عليه وتكسر في سيارته، وتم القبض عليها وتقديمها للنيابة، وتحرير محضر ضدها، ولكنه فوجئ أن السيدة تتهمه بالتحرش بها.

وتبين من خلال التحقيقان أن السيدة تعاني من خلل عقلي، وأنها بالفعل قامت بتحطيم سيارة الفنان، وتنازل الفنان إيهاب توفيق عن المحضر وتم إخلاء سبيلها.

ومن ناحية أخرى، انتهى إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “جامدة جدا”، وهي من كلمات هاني عبد اللطيف، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أنور عمرو.