أعلن نادى القادسية السعودي، اليوم، الأربعاء، تعاقده رسمياً مع النيجيري ستانلي اوهاويتشي، لاعب وادي دجلة، بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الزمالك.

وكتب نادي القادسية السعودي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “القادسية يتفق مع المحترف النيجيري ستانلي اوهاويتشي لتمثيل صفوف الفريق الأول.. نرحبا ستانلي”.

وكانت تقارير صحفية سعودية ذكرت أمس الثلاثاء أن نادي القادسية السعودي توصل لاتفاق نهائي لضم اللاعب بناءًا على توصية من جانب المدرب ناصيف البياوي.