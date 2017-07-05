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ابنة عاصي الحلاني ترد على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فستانها
عاصي الحلاني وابنته

ابنة عاصي الحلاني ترد على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فستانها

2017-07-05 22:33:54

ردت ماريتا الحلاني ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب فستانها خلال مشاركتها برفقة والدها في مهرجان صيف جونية 2017.

ماريتا، نشرت صورة من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، ظهرت فيها وهي تغني برفقة والدها وعلقت عليها قائلة: «الحياة أقصر من أن نرتدي ملابس مملة».

ماريتا، كانت قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب فستانها الذي اعتبره الكثيرون غير مناسب له، وعلق بعضهم عليه قائلًا: ««إنتي كتير حلوة بس ليش لابسة هيك»، و«أول مرة يكون لبسك بيقرف» و«حركاتك وفستانك مش حلو طالعة بايخة» و«لابسة قميص نوم».

يذكر أن ماريتا الحلاني، ورثت عن والدها عشقها للفن وقدمت عدد من الاغاني كما تشرك والدها في بعض حفلاته الفنية وتشاركه الغناء على المسرح.

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