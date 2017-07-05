أثار خبر نية ابنة النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، والنجم العالمي براد بيت، والتي تدعى “شيلوه”، التحول لذكر ضجة كبيرة بالمواقع الفنية الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعى مثل “فيس بوك” و”تويتر”.

وكان موقع “gala” الفرنسى الشهير والمعني بأخبار المشاهير، قد أكد أن ابنة نجمى هوليوود براد بيت وإنجلينا جولى تأمل فى تغيير “جنسها”.

وبحسب مصادر صحفية عديدة ومنها، جريدة “الموندو” الإسبانية، أعربت ابنة أنجلينا جولى وبراد بيت عن رغبتها فى أخذ العلاج بالهرمونات لتغيير الجنس وتصبح صبيا، حتى قبل رؤية متخصص مؤخرا لبدء العملية، ووفقا للموقع فانها ستسمى نفسها “John”.

والجدير بالذكر أن أنجلينا جولي، قد انفصلت عن زوجها نجم هوليوود العالمي منذ ما يقرب من عام تقريبا، وذلك بسبب ادعاء انجلينا بأنه يعامل أطفالهما معاملة سيئة للغاية.