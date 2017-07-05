قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العقل يعتبر النعمة الحقيقة التي يتمتع بها الإنسان بعد الدين، مؤكدا أنه “لولا العقل ما كان دخل أحد في الدين”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء: “الدين لا يخاطب المجنون أو فاقدي العقل”.