حذرت وزارة الأوقاف من تعليق أي ملصقات أو منشورات أو توزيعها بالمساجد تحت أي مسمى ، مؤكدة أنه في حالة وجود أي ملصقات أو منشورات تحمل دعاية لأي مكتبة أو شركة أو تحمل فكرًا لأي جماعة ، أو السماح بتوزيع أي منشورات أو كتب أو كتيبات ، سيتم محاسبة جميع المسئولين عن المسجد سواء من العاملين به ، أو المسئولين عن متابعته والتفتيش عليه.

وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود أي كتب لا تكون معتمدة في المكتبة الرسمية ومراجعة من رئيس قسم الإرشاد على أن تختم القوائم من الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام الوزارة في موعد أقصاه شهر من تاريخه.