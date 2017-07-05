فاز فريق أسوان على وادى دجلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى الأسبوع الـ34 بالدورى.

سجل الهدفين جيروم وايا وسليم عبد الخالق فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والدقيقة 88 من الشوط الثانى.

وأسفرت نتائج الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدورى العام عن هبوط ناديى أسوان والنصر للتعدين بشكل رسمى إلى دورى الدرجة الثانية، بعد فوز الداخلية على طنطا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما على استاد الشرطة بالعباسية.

ووصل الداخلية للنقطة 31 في المركز الـ15 بجدول الدورى، فيما وصل أسوان للنقطة 29 بعد فوزه على وادى دجلة بهدفين نظيفين وحل في المركز الـ16 في جدول الدورى، بينما تأكد هبوط النصر للتعدين قبل خوض مباراته الختامية أمام سموحة لأن أى نتيجة في هذا اللقاء لن تجدى لأنه يملك 26 نقطة.

وكان الشرقية قد هبط إلى دورى الدرجة الثانية بعد تعادله مع طنطا بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة.