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ألمانيا تتخطى نيوزيلندا وتضرب موعداً مع أمريكا
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ألمانيا تتخطى نيوزيلندا وتضرب موعداً مع أمريكا

2017-07-05 22:13:56

نجح منتخب ألمانيا في الوصول للدو ربع النهائي من بطولة كأس العالم للشباب على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة 65/72.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عام في مصر حتى التاسع من يوليو الجاري.
أنهى منتخب ألمانيا الربع الأول متقدماً 11/24 قبل أن يقلص منتخب نيوزيلندا الفارق في الربع الثاني وينتهي الشوط الأول 29/38.
عاد منتخب ألمانيا ليوسع الفارق في الربع الثالث إلى 43/54، رغم محاولات منتخب نيوزيلندا في الربع الأخير لتقليص الفارق إلى أن منتخب ألمانيا نجح في خطف بطاقة التأهل بنتيجة 65/72.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره الأمريكي يوم الجمعة القادم في إطار الدور ربع النهائي للبطولة،

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