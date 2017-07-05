

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارا رقم 1507 لسنة 2017 ، بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من الدكتور ياسر سليمان أحمد أستاذ الكلى ووكيل كلية الطب والدكتور رشاد برسوم أستاذ الكلى المتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور حسام كامل أستاذ أمراض الدم بكلية الطب جامعة القاهرة والدكتور محمود المتبني عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور عمرو عبد العال أستاذ جراحة الكبد والمستشار تامر عبد الكريم المستشار القانونى لوزير الصحة.

كما تتضمن عضوية اللجنة كما جاء في القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم “الأربعاء” كل من اللواء طبيب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والدكتور مصطفي الشاذلي أستاذ الجراحة بجامعة القاهرة والدكتور عمر الظواهري أستاذ جراحة العيون بجامعة القاهرة .

وجاء في القرار أن للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والتخصص عند الاقتضاء وذلك بما لا يزيد عن اثنين في الجلسة الواحدة ودون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة ، كما تدعي اللجنة للانعقاد بناء على طلب من رئيسها أو طلب ثلاثة على الأقل من أعضاءها وتجتمع بصفة دورية كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، حيث تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره غالبية أعضاءها .

من ناحية اخري أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1458 لسنة 2017 ، باعتبار أراضي المملوكة للدولة بناحية الخارجة بمحافظة الوادي الجديد الموقع الأثري بئر 5 بمساحة 13 قيراط و9.32 سهم أرض أثري.