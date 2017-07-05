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مونتيلا يطمئن سوسو على مستقبله في ميلان
سوسو لاعب ميلان

مونتيلا يطمئن سوسو على مستقبله في ميلان

2017-07-05 22:14:08

طمأن فينشينزو مونتيلا المدير الفني لميلان الجماهير على مستقبل النجم الإسباني سوسو الذي ارتبط بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وادعت العديد من التقارير الصحفية أن مونتيلا يريد الاستغناء عن سوسو بعد التعاقد مع النجم التركي هاكان تشالهانوجلو قبل بضعة أيام.

لكن مونتيلا نفى هذه الشائعات، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام “أقدر سوسو أكثر من أي لاعب آخر، لديه عقد طويل على حد علمي، وهناك رغبة في المواصلة”.

وتابع “أنا لا أرى مشكلة، إنه يحظى بالاهتمام والاحترام في النادي، لذلك اعتقد أن النادي سيقدِم على خطوة مهمة خلال الفترة القادمة (تجديد عقد سوسو)”.

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