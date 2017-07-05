تحدث الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في برنامج “لدي أقوال أخرى” على “نجوم إف إم” اليوم الأربعاء، عن أهمية الفن ودوره في تغيير واقع المجتمع.

وقال عيسى إن الفن أهميته تكمن في تغيير واقع مجتمعات تعاني من ظروف اقتصادية وسياسية صعبة، موضحًا أن تلك الضغوط تجعل الفن صاحب قضية أكبر.

وأشار إلى أن مسلسلات رمضان هذا العام بها درجة من التنوع المطلوبة، مشددًا على أن جميع المسلسلات الكوميدية هذا العام عبارة عن “هرتلة ” وكلام فارغ.

وتابع: “مسلسل ريح المدام تقدم في الهرتلة عن باقي المسلسلات الكوميدية، والفنان أكرم حسني هو مكسب هذا العام”.

وأكد: “يجب أن يهدي الفن الوجدان والتعبير عن مشاكل الواقع وإيجاد حلول لأننا محيلتناش حاجة غيره ومينفعش نفرط فيه للعشوائية”، مشددًا على أنه فكرة المسلسلات في خطر ومن الممكن أن تنقرض عقب سنوات قليلة”.

وشدد: “أخشى أنه بعد كام سنة أن المسلسلات تنقرض زي الفوازير لأنها طريقة عملها بتم بعشوائية متروكة للمزاج والسوق”، لافتًا إلى أن القنوات الفضائية خسرت بنهاية رمضان الماضي.

وأوضح أن سبب اختفاء الفوازير يعود إلى وقوفها في منطقة واحدة لأعوام عديدة وعدم تقديم أي جديد، مستشهدًا بمسلسلات “السيت كوم”، قائلا: “هذا النوع يعد أزمة في العالم وخاصة في مصر، حيث انتشر في الأعوام القليلة وحاليًا لا نجدها بسبب أن كل شيء يدار في مصر بعشوائية وعدم تخطيط، والفن مصاب بنفس الأزمة والروح المزاجية في إدارة الأمور”.