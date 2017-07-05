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وفاة عمرو سمير عن عمر يناهز 33 عامًا بسبب سكتة قلبية
عمرو سمير

وفاة عمرو سمير عن عمر يناهز 33 عامًا بسبب سكتة قلبية

2017-07-05 21:51:44
كتب - متابعات

لقي مساء اليوم المذيع والفنان الشاب عمرو سمير ربه عن عمر يناهز الـ33 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية، اليوم الاربعاء، وحتى الآن لم يتحدد موعد العزاء.
وبدأ سمير حياته كممثل وهو في العاشرة من عمره، حيث شارك في فيلم (القتل اللذيذ) أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج.
درس بكلية الإعلام وبعد تخرجه تقدم إلى مسابقة المذيعين بقناة ميلودي، ثم اتجه إلى قناة دريم لفترة، وشارك في تقديم البرنامج الشبابي الناجح (شبابيك)، وبعد فترة وأتجه إلى قناة otv وقام بتقديم برنامج بمفرده هو برنامج (إيه الأخبار)، إلى أن تم ترشيحه للمشاركة في فيلم (عودة الندلة) مع الفنانة عبلة كامل، وانطلق بعدها في مجال الدراما التلفزيونية، حيث شارك في عدة مسلسلات أبرزها (جدار القلب)، (قضية رأي عام)، و(مزاج الخير).

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