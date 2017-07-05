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سكاي الإيطالية: ميلان ينجح في التعاقد مع أندريا كونتي
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سكاي الإيطالية: ميلان ينجح في التعاقد مع أندريا كونتي

2017-07-05 21:44:39

أفادت تقارير صحفية إيطالية بانتقال اللاعب أندريه كونتي مدافع فريق اتالانتا إلي صفوف نادي إي سي ميلان اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة سكاي سبورت الإيطالية أن اللاعب اتفق بالفعل مع مسئولي الميلان على الصفقة مقابل 24 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يجري اللاعب غدا الفحص الطبي تمهيداً للتوقيع الرسمي على العقود وتقديمه في مؤتمر صحفي.

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