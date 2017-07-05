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مسئول أممي يزور الكويت لمناقشة الأزمة الخليجية
جيفرى فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية

مسئول أممي يزور الكويت لمناقشة الأزمة الخليجية

2017-07-05 21:38:39

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن مدير الشؤون السياسية فى الأمم المتحدة جيفرى فيلتمان، موجود فى الكويت لإجراء محادثات حول الأزمة القطرية.

ووصل المسؤول الأممى إلى الكويت مع إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، استمرارها فى مقاطعة الدوحة، وانتقادها الرد “السلبي” للإمارة على لائحة المطالب التى قدمتها هذه الدول لإنهاء الأزمة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن فيلتمان، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية فى الأمم المتحدة، موجود فى الكويت “حاليا لمناقشة الأزمة المستمرة فى المنطقة وأزمات أخرى مع مجموعة واسعة من المحاورين”.

وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وكيله فيلتمان إلى الخليج بعد لقائه وزير خارجية تميم، الأسبوع الماضي.

ووصل فيلتمان الى الكويت قادما من الإمارات العربية وسوف يتوجه إلى الدوحة لاحقا هذا الأسبوع.

ودعمت الأمم المتحدة جهود الكويت للتوسط لإنهاء الأزمة وعرضت أيضا المساعدة فى التوصل الى حل.

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