 Moheet on google
الخميس 6 يوليو 2017 12:06 صباحاً
روابط سريعة
روائي سعودي يطالب بفسخ روايته مع دار قطرية بسبب سياستها
عبده خال

روائي سعودي يطالب بفسخ روايته مع دار قطرية بسبب سياستها

2017-07-05 21:38:07
كتب - متابعات

ناشد الروائي السعودي عبده خال من دار بلومزبري التابعة لمؤسسة قطر للنشر بفسخ الاتفاقية المبرمة معها عن روايته “ترمي بشرر” الفائزة بجائزة البوكر لعام 2010م.

كما علل خال هذا الطلب بقوله: “ليس بمقدورالمثقف أن يكون ظهيرًا للإرهاب، ومن يؤوي الإرهابيين، وحيث إنه بات من المؤكد قيام الجارة قطر بدعم قوى الإرهاب في المنطقة، فكان من أثر ذلك أن قامت الدول الخليجية ومصر، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بمقاطعة قطر سياسيًا واقتصاديًا، ولأن الثقافة لا يمكن لها مساندة تخريب الأوطان وليست رافدًا من روافده، الأمر الذي لا يستقيم معه ديمومة العلاقة التعاقدية مع هذه المؤسسة، فلم أجد من بد من إنهاء العلاقة، نصرة للوطن وحماية للثقافة والمثقفين من الارتماء في حضن الدول الراعية للإرهاب أو أحدى مؤسساتها”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3