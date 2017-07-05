غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتى، عقب زيارة سريعة للبلاد شارك خلالها في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين الذى عقد اليوم لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر الممولة للإرهاب.

وقال وزير خارجية الإمارات خلال الاجتماع: “إننا سنقوم بكل جهد لمواجهة الإرهاب فى المنطقة العربية، مضيفا أن هناك آليات صدرت من قمة الرياض، ويجب القيام بأفضل جهد ممكن لإخلاء هذه المنطقة من كل ما يؤدى إلى التدمير والفوضى وضياع الفرص.

وأضاف أنه منذ بداية الأزمة بين قطر والدول العربية، والتى دخلت شهرها الثانى، آثرت الكويت القيام بدور الوساطة، إيمانًا منها بأولوية الوصول إلى حلول توافقية وحرصًا منها على مصالح الشعب القطرى الذى سيدفع بطبيعة الحال ثمن عناد نظام تميم بن حمد الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط.