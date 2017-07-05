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أنصار الرئيس الفنزويلي يقتحمون البرلمان
رئيس فنزويلا

أنصار الرئيس الفنزويلي يقتحمون البرلمان

2017-07-05 21:27:01

اقتحمت مجموعة مؤيدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الأربعاء، حدائق البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، في الوقت الذي كان فيه النواب يعقدون جلسة خاصة بمناسبة يوم الاستقلال.

وبحسب قناة “روسيا اليوم”، دخل عشرات الأشخاص، بعضهم ملثمون ويحملون العصي ويرتدون لباسا أحمر، هو لون الحزب الإشتراكى الحاكم، حدائق البرلمان ورموا مفرقعات، ما أحدث حالة من الفوضى داخل المبنى.

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