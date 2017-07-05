قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الأربعاء، إن الأمطار الغزيرة وفيضانات الأنهار في جنوب البلاد أجبرت حوالي 400 ألف شخص على النزوح من ديارهم.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحفيين: “الأنهار تفيض من على ضفافها وهناك انهيارات أرضية”.

وأضاف: “هذا قد يؤدي إلى أضرار واسعة النطاق. أمرنا رئيس الوزراء بأن نتابع الوضع عن كثب”.

وفي إقليم فوكوكا طلبت السلطات من حوالي 375 ألف شخص مغادرة منازلهم بعد أن أوشكت مياه الأنهار على غمرها.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن السلطات أمرت ما يقارب 21 ألف شخص في إقليم أويتا بمغادرة منازلهم.

ويقيم النازحون في مراكز إيواء بالمدارس والمباني الحكومية وتتوقع السلطات أن يستمر تساقط الأمطار بغزارة حتى يوم الخميس.